التنمر المدرسي وتاريخ الفن القبطي ضمن لقاءات قصور الثقافة في أسيوط

قدّم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بحضور عدد من طالبات مدرستي أسيوط الإعدادية والثانوية للبنات.

وعقد القصر محاضرة بعنوان "كيفية القضاء على ظاهرة التحرش" تحدثت خلالها د. شيماء كامل، عن مفهوم التحرش ونوعيه اللفظي والجسدي، ودور الدولة في مواجهة تلك الظاهرة.

تلى ذلك ورشة حكي بعنوان "التنمر المدرسي وطرق التغلب عليه" تناولت خلالها فاطمة عمر مفهوم التنمر، سبب انتشاره بين طلاب المدارس، وتأثير تلك الظاهرة السلبية على الأطفال لكي نتمكن من حمايتهم، بينما قدم مدير القصر لقاء توعويا، صاحبه عرض فيلم قصير حول كيفية الوقاية من مخاطر الحريق والكهرباء.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، قدمت الفنانة هند محمد محاضرة عن "تاريخ الفن القبطي" نشأته وتطوره، تلاها لقاء أدبيا بعنوان "كتابة النثر والشعر في العصر الأموي" تحدث خلاله الأديب عاطف العزازي، عن سمات الشعر والنثر في ذلك العصر، واختلاف الأغراض الشعرية بسبب الأحداث التي كانت تدور في تلك الفترة، وظهور ما يعرف بالشعر السياسي وشعر الغزل وغيرها من الكتابات.

كما تحدث عن بعض الشعراء الذين استطاعوا أن يؤثروا في مجرى القصيدة العربية من أبرزهم الفرزدق، جرير، وذي الرمة.

وشهد القصر فقرة تدريب فنون شعبية للأطفال، ثم توالت الورش الفنية والأدبية منها ورشة عمل تصميمات حول القضية الفلسطينية وعيد الطفولة للفنان إبراهيم حسين، تعليم لغة الإشارة للفنان محمد الشاهد، وتعليم الخط العربي إشراف لإيمان وهبة.

وفي مجال الورش اليدوية قدمت عدة ورش، منها ورشة تصميم أشكال بالفوم جليتر والكانسون الملون تدريب الفنانة مروة شيريت، ورشة إعادة تدوير خامات من البيئة للفنانة نهال عصام، ورشة لتعليم التطريز إشراف ياسمين جاد وسوسن سيد، بينما قدمت رنا جمال ورشة مشغولات بالخرز، ودربت الفنانة آمال طه الفتيات على أساسيات الكروشيه.

وجاء الختام مع مسابقة ثقافية وفقرة اكتشاف مواهب في مجالات الشعر والقصة والغناء والعزف، إشراف كل من الفنانة فاطمة عمر، والأديب عاطف العزازي، وإسلام محمد.