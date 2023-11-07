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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفضل يرجع لأمي.. طالب أزهري يفوز ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

الطالب: مروان أحمد
الطالب: مروان أحمد مصطفى

هنأت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، أحد طلابها الرياضيين المتفوقين، بفوزه ببطولة العالم.

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ونشرت كلية الشريعة والقانون، منشور تهنئة لطالبها المتفوق جاء نصه (تهنئ أسرة الكلية الطالب: مروان أحمد مصطفى (المقيد بالفرقة الثالثة قانون بالكلية)، بمناسبة حصوله على المركز الأول (ناشئين) في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية).

وقال مروان أحمد، لصدى البلد، إنه يدرس في كلية الشريعة والقانون في الفرقة الثانية قسم القانون، ويلعب رياضة رفع الأثقال البارالمبية منذ عامين ونصف.

 

وتابع مروان أحمد: اكتشفني ودربني، كابتن محمد علي شكر، وكان هو ووالدتي أكثر من يدعموني في حياتي التعليمية والرياضية.

 

وأوضح، انضم إلى منتخب مصر، منذ عام وشهرين، ولعب بطولة إفريقيا 2022 ، وحصل علي ميداليتين ذهب واثنتين فضيتين، كما لعب بطولة العالم في دبي 2023 وحصل علي ميداليتين ذهبيتين.

 

ومؤخرا، شارك مروان أحمد، في بطولة كأس العالم المقامة في مصر منذ أيام، وحصل علي ميداليتين ذهبيتين، ورفع علم مصر وراية الأزهر عالية.

وأعلن مروان أحمد، أن مثله الأعلى في اللعبة، هو الكابتن شريف عثمان، منوها أنه يتمنى أن يصبح بطل أوليمبي، ويحقق إنجازات ويفوز بالعديد من الميداليات لمصر.

وكشف الطالب الأزهري، أن الكلية أعلنت عن تنظيم حفل خاص لتكريمه بعد هذا التفوق الرياضي، منوها أنهم يقدمون له كل الدعم الرياضي والنفسي.

الطالب: مروان أحمد مصطفى
الطالب: مروان أحمد مصطفى
الطالب: مروان أحمد مصطفى
الطالب: مروان أحمد مصطفى
الطالب: مروان أحمد مصطفى
الطالب: مروان أحمد مصطفى
الطالب: مروان أحمد مصطفى
الطالب: مروان أحمد مصطفى
الأزهر بطولة العالم رفع الاثقال البارالمبية كلية الشريعة والقانون

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