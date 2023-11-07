مش هنقف على حد | نجم الزمالك السابق يهاجم أحمد فتوح

هاجم احمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، الذي تم عرضه للبيع من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي.

وكتب دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "قالك فتوح مسح صفحة الزمالك من عنده ماشي نعمل ايه يعني واحد عايز 60 مليون منحة تعاقد وقولت الكلام ده قبل اي حد في مصر.

وتابع "عادي نعمل غيره الزمالك مش هيقف علي حد مع السلامة واتمني الاهلي يخلص فيه علي طول في يناير من نادي الزمالك مش لازم يروح السعودية ويرجع للاهلي"

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

