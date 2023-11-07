عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقيم قرعة العمرة للعاملين بالنادي

الزمالك
الزمالك

اقامت إدارة نادي الزمالك اليوم قرعة العمرة  المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين  لبيب  ل ٥٠ عامل وعامله  وحضر القرعة اللواء حسن موسي نائب المدير التنفيذي ومحمد المسعود المسؤل المالي و مجدي كامل مدير الشؤن الإدارية بالنادي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب،  الأحد الماضي، اقالة أوسوريو المدير الفني مع عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

 

 

 

IMG-20231107-WA0020
IMG-20231107-WA0020
IMG-20231107-WA0018
IMG-20231107-WA0018
IMG-20231107-WA0017
IMG-20231107-WA0017
IMG-20231107-WA0015
IMG-20231107-WA0015
IMG-20231107-WA0016
IMG-20231107-WA0016
IMG-20231107-WA0019
IMG-20231107-WA0019
IMG-20231107-WA0013
IMG-20231107-WA0013
IMG-20231107-WA0014
IMG-20231107-WA0014
IMG-20231107-WA0012
IMG-20231107-WA0012

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

هل رأس الحسين في مصر؟ تعرف على مكان دفنها

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار في قطاع غزة

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

إسرائيل تعلن حصيلة القتـ لى في الجيش والشرطة والمخابرات منذ 7 أكتوبر

بسبب غزة.. نيجيريا ترفض استقبال رئيس وزراء التشيك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

فيديو

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ