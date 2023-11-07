الزمالك يقيم قرعة العمرة للعاملين بالنادي

اقامت إدارة نادي الزمالك اليوم قرعة العمرة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب ل ٥٠ عامل وعامله وحضر القرعة اللواء حسن موسي نائب المدير التنفيذي ومحمد المسعود المسؤل المالي و مجدي كامل مدير الشؤن الإدارية بالنادي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، اقالة أوسوريو المدير الفني مع عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.