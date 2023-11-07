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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الجيم.. كايلي جينر تظهر بإطلالة رياضية مثيرة

كايلي جينر
كايلي جينر

نشرت نجمة تليفزيون الواقع "كايلي جينر"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا لها من إحدى جلسات التدريب الخاصة بها في صالة الجيم.

وظهرت شقيقة كيم كاردشيان وهي تؤدي عددا من التمارين الشاقة داخل صالة الجيمانزيوم، من أجل الحفاظ على وزنها، حيث تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية العالية.

من هي كايلي جينر

كايلي جينر هي شقيقة كيم كاردشيان، كما أنها أول فرد في عائلة تحقق مليار دولار، ولدت في لوس أنجلوس في 10 أغسطس عام 1997 وأسمها الحقيقي " كايلي كريستين جينر" والدتها هي كريس جينر ووالدها هو بروس والمعروف الآن باسم كاتلين جينر بعد إجرائه لعملية تحول جنسي.

كايلي جينير هي نجمةٌ تلفزيونيةٌ أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء، جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة. وتتميز إطلالتها بالغرابة والجرأة من حيث الأزياء واعتماد ماكياج صارخ.

عملت كايلي كعارضة أزياء مع خط سيرز Crush Your Style في عام 2010، وفي عام 2015 أصدرت مجموعتها من وصلات تطويل الشعر Kylie Hair Kouture وبعد ذلك تحولت للوجه الإعلاني وشريك لعدد من شركات مستحضرات التجميل.

وتمتلك كايلي جينير خط مكياج خاص بالعيون يحمل اسمها kylie، وتروج لذلك بصور وفيديوهات على حسابها الرسمي على إنستجرام.

في عام 2014 نشأت علاقة غرامية بين كايلي جينر ومغني الراب تايجا، ولكنها لم تدوم طويلًا وانفصل الثنائي في 2017، وفي نفس العام وقعت كيلي جينر في غرام مغني الراب الأمريكي ترفيس سكووت، وانجبت منه ابنتها "ستورمي" وانفصلا العام الماضي.

 

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