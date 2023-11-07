عقب زيارته بالمستشفى .. رسالة عاجلة من رئيس الزمالك للعامري فاروق

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها الأخير خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم.



وحرص لبيب وبعض أعضاء مجلس الزمالك على زيارة نائب رئيس النادي الأهلي قبل خضوعه لجراحة دقيقة في المخ للسيطرة على النزيف ، واستمرت العملية لمدة 3 ساعات.

وكان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، قد كشف آخر مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء عقب خضوعه لجراحة دقيقة عاجلة بالمخ.

جراحة دقيقة للعامري فاروق

وقال شلبي ، إن العامري فاروق كان يجلس معه بمكتبه في مقر النادي بالجزيرة ، وفوجئ بإغمائه بعد شعوره بصداع شديد ، فتم نقله سريعا للمستشفى وتوقفت عضلة القلب لمدة 3 دقائق تقريبا وتم عمل الإسعافات اللازمة قبل نقله لمستشفى متخصص في جراحات المخ بالسادس من أكتوبر.

العامري فاروق في الرعاية المركزة

وفي نفس السياق قال طارق قنديل عضو مجلس الأهلي في تصريحات خاصة إن العامري خرج من العمليات منذ قليل وسيتم وضعه في الرعاية المركزة وعمل كافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الوظائف الحيوية بالجسم ، وأن على الجميع الدعاء له وأن تمر الـ24 ساعة القادمة على خير لكي تمر مرحلة الخطر.

وحرص العديد من المسئولين الرياضيين والاعلاميين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس الأهلي وعدد كبير من محبيه، على التواجد داخل المستشفى للاطمئنان على العامري فاروق أثناء خضوعه للجراحة الدقيقة.