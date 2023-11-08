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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

طائرة مساعدات انسانية
طائرة مساعدات انسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

وصل إلى مطار العريش الدولى  بمحافظة  شمال سيناء ، أمس  الثلاثاء 6 طائرات تحمل 227 طن من المساعدات  الإنسانية والإغاثية المقدمة من الدول العربية للتصامن مع الشعب الفلسطينى في قطاع غزة.

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء،  أنه وصل 3 طائرات من دولة الامارات محملة بـ 45 طنًا من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة بـ 32 طنًا من المواد الغذائية، وطائرة من باكستان محملة بـ 84 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية،وطائرة من الاتحاد الأوروبي محملة ب 5 طنا من المستلزمات الطبية. 
 

 

 96 طائرة:

ولفت إلى أن أعداد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي عبر الجسر الجوي 96 طائرة محملة بمساعدات من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية.

كما تم  إدخال 81 شاحنة الي قطاع غزة،  أمس  محملة بالغذاء والماء والمساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية.


وبذلك يصل إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة 650 شاحنة تحمل نحو 8000 طن مساعدات" الثلثين من مصر والثلث الأخير من الدول والمنظمات ".

 

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العريش مطار طائرات المساعدات الفلسطينيين

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