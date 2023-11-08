عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: لن يكون هناك احتلال لغزة.. وإسرائيل غير قادرة على إدارة القطاع

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة في غزة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزارة خارجية مجموعة السبع، على أنه يجب ألا يكون هناك احتلال لـ قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف بلينكن أنه من الواضح أن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة، إلا أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما.

وأشار بيلنكن إلى أن القادة الإسرائيليين أبلغونا بأنهم ليس لديهم نية لإدارة قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه تمت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها على الأرض في غزة، ومنها هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال اجتماع وزارة خارجية مجموعة السبع.

وأضاف بلينكن أن وزارة خارجية مجموعة السبع يرفضون التهجير القسري للفلسطينيين من غزة الآن أو بعد الحرب.

وتابع: "نؤمن بخيار حل الدولتين وتوفير الفرص المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين"، لافتا إلى أننا نعمل على الوصول إلى سلام مستدام وسماع صوت الفلسطينيين وتلبية مطالبهم.

على جانب آخر، قالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، اليوم الأربعاء، إن وزارة خارجية مجموعة السبع اتفقوا على دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان عقب اجتماع وزارء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، أن مجموعة السبع اتفقت على أهمية منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في غزة حتى لا يمتد لمناطق أخرى.

وتابعت كاميكاوا: "نتألم لسقوط مدنيين ونساء وأطفال في غزة، وندعو إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأشارت كاميكاوا إلى أن مجموعة السبع اتفقت على أن الحل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.

أمريكا: يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين أو إحتلال غزة

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون إعلان هدنة إنسانية لتسهيل دخول المساعدات غزة

بلينكن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قطاع غزة غزة حماس اجتماع وزارة خارجية مجموعة السبع إسرائيل المساعدات الانسانية مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

موضوعات متعلقة

الطاقة الفلسطينية: تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

أمريكا: يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين أو احتلال غزة

القاهرة الإخبارية: الأمل يتبخر أمام أهل غزة ويبقى الواقع المر| شاهد

لا تفرق بين الحجر والبشر.. 7 أسلحة محرمة دوليا استخدمتها إسرائيل في غزة

بحوث الشرق الأوسط: أحداث غزة إبادة جماعية من الاحتلال وليست حربا

وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون إعلان هدنة إنسانية لتسهيل دخول المساعدات غزة

الأنباء الفلسطينية: سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة

ترشيحاتنا

روسيا: بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جعلوا عمل الأمم المتحدة بلا معنى

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ