القبض على هاربين من تنفيذ 113 حكما قضائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – بنى سويف" من ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية).

كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف ، جزئى" .. بإجمالى مدة حبس 22سنة و 3 شهور فى قضايا "تبديد").

بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.