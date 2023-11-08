معاكسة سيدة تنتهى بمصرعها في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز ، إثر إصابتها بجرح قطعى في الجسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول ربة منزل متوفاة، و4 من أهلها، وطرف ثان سائق، و5 من أهله، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى، ما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.