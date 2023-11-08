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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل 5 هواتف ذكية سيتم إطلاقها في نوفمبر

هواتف ذكية قادمة
هواتف ذكية قادمة في شهر نوفمبر

يستعد شهر نوفمبر ليكون شهرا واعدا لعشاق الهواتف الذكية، حيث من المقرر أن تكشف العديد من العلامات التجارية الشهيرة النقاب عن أحدث وأروع موديلاتها، مع مجموعة من الميزات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا مجموعة رائعة من الهواتف الذكية للاختيار من بينها. 

وفي هذه المقالة، سوف نتعمق في بعض الإصدارات الأكثر توقعا والتي سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر، وفقا للتقارير الرسمية.

 

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هواتف ذكية قادمة في شهر نوفمبر

1. سلسلة فيفو iQOO 12:

يبدأ شهر نوفمبر بضجة كبيرة حيث أطلقت شركة العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو،  سلسلة iQOO 12 بشكل رسمي أمس الموافق 7 نوفمبر، وقدمت هذه التشكيلة الرائدة نموذجين هما:  الإصدار الأساسي iQOO 12 والإصدار Pro، ويعد كلا الهاتفين بتقديم عدد كبير من الميزات المثيرة، يشير التقرير إلى أن كلا الطرازين يعملان بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وتخزين UFS 4.0، مما يضمن أداءً استثنائيًا.

إحدى الميزات البارزة هي إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية، التي تتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية واسعة جدًا، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه الأجهزة الشحن السريع بقوة 90 وات، مما يسمح للمستخدمين بإعادة شحن هواتفهم في لمح البصر.

هواتف ذكية قادمة في شهر نوفمبر

2. فيفو Vivo X100 Pro:

حددت شركة فيفو يوم 17 نوفمبر، للإعلان سلسلة Vivo X100 Pro، والتي ستضم  نموذجين بما في ذلك الطراز الأساسي X100 Pro وX100 Pro Plus، تعد هذه الهواتف الذكية بتجربة مستخدم رائعة، مع معالجات عالية الأداء تعمل على تشغيل كل طراز، يعمل جهاز X100 Pro Plus بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مما يضمن سرعات فائقة السرعة، بينما يتميز الإصدار Pro بمعالج Snapdragon Gen 1، حيث يتميز بمعالج Dimensity 9300 القوي من ميدياتك.

وسيشعر عشاق التصوير الفوتوغرافي بسعادة غامرة بفضل المستشعر الأساسي الرائع بدقة 200 ميجابكسل في X100 Pro Plus ومستشعر التقريب بدقة 64 ميجابكسل، مما يعد بقدرات تصوير مذهلة.

هواتف ذكية قادمة في شهر نوفمبر

3. ريلمي GT 5 Pro:

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تسرق شركة ريلمي الأضواء في نوفمبر مع إطلاق هاتف GT 5 Pro الذي طال انتظاره، عامل الجذب الرئيسي هو معالج Snapdragon 8 Gen 3، والذي يضمن تجربة مستخدم سريعة وسلسة، ويتميز الجهاز الرائد بشاشة منحنية بدقة 1.5K، مما يوفر عرضًا مرئيًا مذهلا، علاوة على ذلك، يتميز إعداد الكاميرا الخلفية بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوغرافي، وكلاهما بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

4. وان بلس OnePlus 12:

أحد أكثر الهواتف الذكية التي يتم الحديث عنها في عالم الإنترنت هو هاتف وان بلس الجديد OnePlus 12، مما أثار ضجة كبيرة في دوائر التكنولوجيا، على الرغم من أن التقارير تشير إلى احتمال الكشف عنه في شهر نوفمبر، إلا أنه لا يوجد شيء مؤكد حتي الآن، وفي حالة إطلاقه هذا الشهر، سيحتوي هاتف OnePlus 12 على معالج Snapdragon 8 Gen 3، مما يضمن أداءً عالي المستوى، ويحتوي الجهاز على بطارية قوية بسعة 5400 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

ويتمتع بإعداد كاميرا خلفية مميزة بمستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر بيريسكوب بدقة مذهلة تبلغ 64 ميجابكسل، مما يضمن إمكانات تصوير استثنائية.

هواتف ذكية قادمة في شهر نوفمبر

5. شاومي Redmi K70:

ستكشف شركة شاومي الصينية، عن سلسلة Redmi K70 في نوفمبر أيضا، تتضمن هذه التشكيلة نموذجين Pro إلى جانب الإصدارا الأساسي، والذي يلبي مختلف التفضيلات والميزانيات، وستعمل الطرازات المتقدمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 و Dimensity 9200 على التوالي، وفي الوقت نفسه، سيحتوي هاتف Redmi K70 الأساسي على شريحة Snapdragon 8 Gen 2.

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