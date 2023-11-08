بدءا من السبت القادم.. الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج بالمحافظات| فيديو

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت 11/11/2023 وحتى يوم الخميس 16/11/2023.

على النحو التالى:

السبت الموافق 11/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح”.

الأحد الموافق 12/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية”.

الاثنين الموافق 13/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان”.

الثلاثاء الموافق 14/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم”.

الأربعاء الموافق 15/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر”.

الخميس الموافق 16/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “سوهاج – قنا – شمال سيناء”.