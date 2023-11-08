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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تطلق المؤتمر الطلابي الأول بكلية الألسن

أ.د نجلاء سعد القائم
أ.د نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن اثناء المؤتمر

 شهدت د نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن، المؤتمر الطلابي الأول بالكلية تحت عنوان دور النشاط الطلابي في تنمية شخصية الطالب.

 

الذى اقيم تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 

 

بحضور أ.د أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأ.د محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأربعاء 8/11/2023 بالكلية.

 

أشادت أ.د نجلاء سعد بفكرة المؤتمر وجودة التنظيم وأهمية الموضوعات التي يتناولها، وأوضحت أن الهدف الرئيس للمؤتمر العمل على فتح آفاق جديدة للطلاب للمشاركة والتفاعل بشكل أوسع وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

 

وأشارت إلى أن المؤتمر يتناول العديد من ورش العمل والعروض التقديمية والورقات البحثية التي يقدمها الطلاب، ودعت سيادتها الطلاب لتعلم المهارات والمعارف والأفكار الجديدة المطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي.

 

من جانبها أكدت أ.د أمل أن الكلية تؤمن بالشباب وثقق في أفكارهم وقدرتهم على العمل والإبداع والإنجاز.

 

وأشارت إلى أن المؤتمر يسهم فى عرض الأفكار وتبادل الثقافات والاراء، ويبرز المشاركة الإيجابية للطلاب وتمكينهم من إدارة ذاتهم بشكل مستقل من خلال إدارة الندوات وورش العمل.

 

وأوضح أ.د وائل طوبار أن كلية الألسن من الكليات المميزة داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يركز بشكل أساسي على إيضاح أهمية النشاط الطلابي في تمكين الطالب وبنائه سلوكيًّا وأخلاقيًّا وعلميًّا، ويكسبه العديد من المهارات الحياتية، حيث يعد النشاط الطلابي مجالا موازيا للتعليم الذاتي وهو عمل تطوعي له رساله نبيلة.

 

وأكد  دعم إدارة الجامعة لكل الأنشطة داخل كلية الألسن وكافة كليات الجامعة. ، وأضاف د. محمد عبد الرحمن أن كلية الألسن تدعم طلابها وتمنحهم الفرصة للقيادة والتعبير عن أفكارهم بشكل مستقل، ودعا سيادته الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، مع الحرص على حضور المحاضرات والتحصيل الدراسي الجيد، مؤكدًا أن النشاط الطلابي أحد أهم المجالات داخل الجامعة وليس مجرد وقت للترفيه بل يمثل فرصة حقيقية للتعلم وبناء العلاقات العامة والتنوع الفكري والاجتماعي.

 

ويضم المؤتمر العديد من ورش العمل والندوات ومعرضًا فنيًا للأعمال اليدوية يقدمها طلاب وطالبات الكلية.

 

 

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