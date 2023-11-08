قنبلة الانتقالات.. قرار عاجل من ريال مدريد بخصوص مبابي

قرر نادي ريال مدريد الإسباني عدم التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفقا لإذاعة كادينا سير "الإسبانية".

وكان ريال مدريد يضع التعاقد مع مبابي على رأس أولوياته في الصيف المقبل حيث كان من المفترض رؤية انتقال الفرنسي للنادي الأبيض مجانا في يونيو القادم بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

مسلسل مبابي انتهي

ووفقا لما قالته الشبكة، فإن مسلسل مبابي قد انتهى، فريال مدريد لن يتعاقد مع مبابي لأسباب رياضية واقتصادية والعديد من الأمور الأخرى.

وكان اللاعب الفرنسي حلما خاصا لجماهير النادي وفلورنتينو بيريز رئيس الملكي، لكن يبدو أن المماطلة كان لها عواقب وخيمة.

جمال موسيالا

وذكر موقع "جول" أن ريال مدريد يضع عينه على موهبة بايرن ميونخ جمال موسيالا، في حالة فشل صفقة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مرة أخرى.

وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، استهدف لوس بلانكوس نجم بايرن.

ولم يوقع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بعد على صفقة محسنة مع العمالقة الألمان، ويدعي المنفذ أنه سيتعين عليهم مضاعفة راتبه الحالي ثلاث مرات إلى حوالي 8 ملايين يورو سنويا من أجل الاحتفاظ به.

بينما يعتقد أن بيب جوارديولا يرى أن اللاعب الألماني الدولي هو وريث كيفين دي بروين الذي تم إلقاؤه في مانشستر سيتي، يشعر ريال مدريد أن لديهم الأفضلية بسبب التفاخر بوجود جود بيلينجهام زميل موسيالا السابق.

وكان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد تجاهل بيان ريال مدريد حول كيليان مبابي، قائلًا إنه "لم يقرأ البيان من الأساس".

وقال الخليفي في حديث لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أنا مؤمن أن مبابي هو أفضل لاعب في العالم، لا يوجد شك في ذلك، لا يوجد شخص لعب نهائيين لكأس العالم وحصل على واحدة وسجل هاتريك في الآخر".