دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-24، اليوم الأربعاء، بمباراة ضمن المجموعة الثالثة بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبراجا البرتغالي.

وتستمر المنافسة ويلعب ريال مدريد المباراة الثانية من ثلاث مباريات متتالية في ملعب سانتياجو برنابيو قبل بدء فترة التوقف الدولي الجديد. ويستقبل فريق أنشيلوتي فريق براجا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

و قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي أمس: "سيكون من المهم التأهل في أربع مباريات". استدعى المدرب الإيطالي هؤلاء اللاعبين وبينهم الكابتن ناتشو، الذي قال أمام الصحفيين "الفريق يتمتع بديناميكية جيدة ونريد الاستمرار على هذا النحو".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، بينما يحتل براجا المركز الثالث بثلاث نقاط. يمكن لريال مدريد أن يضمن الصدارة إذا حقق الفوز، الأمر الذي سيمنحه ترف تدوير الفريق خلال الجولتين الأخيرتين. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني، بينما يحتل براجا المركز الرابع في الدوري البرتغالي.

تشكيل ريال مدريد ضد براجا (21:00) على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد: أريزابالاجا؛ كارفاخال، روديجر، ألابا، فران جارسيا؛ فالفيردي، كروس، كامافينجا؛ بيلينجهام. رودريجو، فينيسيوس جونيور.

براجا: ماتيوس؛ كريستيان بورخا، باولو أوليفيرا، خوسيه فونتي، فيكتور جوميز؛ المصراتي، زالزار؛ بروما، ألفارو جالو، ريكاردو هورتا، بانزا

ويلتقي فريق نادي نابولي الإيطالي ضد يونيون برلين الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على قناة beIN Sports HD 2.

وتنطلق المباراة بين نابولي ويونيون برلين في تمام الساعة 8 إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب دييجو أرماند مارادونا.

ويضم تشكيل فريق نابولي: ميريت في حراسة المرمى؛ ​جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، ناتان، أوليفيرا؛ زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي؛ بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا

أما يونيون برلين فيضم رونو؛ ديوجو لايت، كنوش، جايكل؛ خضيرة، كرال، تريمل؛ ليدوني، آرونسون؛ فوفانا، بيكر.

ريال سوسيداد ضد بنفيكا (18:45) على قناة beIN Sports HD 3

ويضم ريال سوسيداد: ريميرو؛ تراوري، زوبيلديا، لو نورمان، مونيوز؛ منديز، زوبيمندي، ميرينو؛ بارينتكسيا، كوبو، أويارزابال

أما بنفيكا: تروبين؛ أنطونيو سيلفا، أوتاميندي، موراتو؛ جواو نيفيز، فلورنتينو، جواو ماريو، أورسنيس؛ رافا سيلفا، دي ماريا، جونزالو جيديس

بايرن ضد جلطة سراي (21:00) على قناة beIN Sports HD 5

ويضم بايرن: نوير؛ مزراوي، أوباميكانو، كيم، ديفيز؛ كيميش، لايمر؛ ساني، موسيالا، كومان؛ كين

جلطة سراي: جوفينتش؛ بوي، سانشيز، نيلسون، بارداكسي؛ أيهان، توريرا؛ زياش، أكتورك أوغلو، زها؛ إيكاردي

كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد (21:00) علىbeIN Sports HD

كوبنهاجن: جرابارا؛ أنكيرسن، فافرو، ديكس، جيليرت؛ ليراجر، فالك، غونسالفيس؛ اليونوسي، كلايسون، عاشوري

مان يونايتد: أونانا؛ وان بيساكا، فاران، ليندلوف، دالوت؛ أمرابط، مكتوميناي؛ ماونت، برونو فرنانديز، جارناتشو؛ هوجلوند

أرسنال ضد إشبيلية (21:00) على قناة beIN Sports HD 3

أرسنال: رايا؛ وايت، صليبا، جابرييل، زينتشينكو؛ هافرتز، جورجينيو، رايس؛ ساكا، مارتينيلي، تروسارد.

إشبيلية: دميتروفيتش؛ خيسوس نافاس، بادي، جوديلي، بيدروسا؛ سوماري، سو، راكيتيتش؛ لوباكيو، النصيري، أوكامبوس

آيندهوفن - لينس (21:00) على قناة beIN Sports HD 6

ايندهوفن: بينيتيز؛ تيز، رامالهو، بوسكاجلي، ديست؛ فيرمان، شوتن؛ باكايوكو، تيل، لوزانو؛ دي يونج

لينس: سامبا؛ جراديت، دانسو، المدينة المنورة؛ فرانكوفسكي، عبد الصمد، ميندي، ماتشادو؛ سوتوكا، توماسون؛ واهى.

سالزبورج ضد إنتر (21:00) على قناة beIN Sports HD 4

سالزبورج: شلاجر؛ ديديتش، سوليت، بافلوفيتش، أولمر؛ سوتشيتش، جورنا دواث، بيدستروب؛ جلوخ. سيميتش، كوناتي

إنتر: سومر؛ بيسك، دي فريج، باستوني؛ دارميان، فراتيسي، هاكان تشالهانوجلو، مخيتاريان، أوجوستو؛ سانشيز، تورام