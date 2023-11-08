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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: جيش الاحتلال يروج أن الحرب حُسمت في غزة وهذا خاطئ

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الأمريكان متخبطون في موقفهم بشأن فلسطين، حتى في حديث وزير الخارجية الأمريكية عن الهدنة بشكل كامل على الرغم من أن بايدن تحرك منذ ثلاث أيام تواجد مع نتنياهو لحل عدة قضايا منها فك الرهائن والأسرى، ألا أن بلينكن تحدث بشكل آخر، وأن أمريكا تريد إدارة قطاع غزة. 

 

الرقب يتحدث عن أمريكا

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن إسرائيل تريد أن تدير قطاع غزة لبضع سنوات من الوقت، وإنشاء منطقة عازلة لإعادة ضمان التواجد في قطاع غزة من جديد، موضحا أن الرئيس الفلسطيني تحدث مع بلينكن بشكل واضح أن فلسطين جاهزة لإدارة غزة، وأمريكا ليس لديها رؤية سياسية فيما يتعلق بالمشروع الخاص بإنشاء الدولة الفلسطينية. 

 

وتابع أنه لا يعتقد أن مصر أو أي قوة عربية ستقبل بإدارة قطاع غزة، ويبقى اقتراح الاتحاد الأوروبي بتواجد قوة أممية أو قوة دولية وهذا سيكون له ثمن، منها إعادة إعمار غزة من جديد، وأمور عديدة في هذا الأمر. 

 

واستكمل، أنه لا أحد قادر أن يقول إن الحرب حسمت لصالح جيش الاحتلال كما يتم الترويج من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا، والجميع يتحدث عن ما بعد احتلال غزة، كأن الأمر قضي في غزة، ولكن حتى الآن هناك اشتباكات مع جيش الاحتلال والأمر لم ينته حتى الآن. 

أيمن الرقب فلسطين نتنياهو إسرائيل الرئيس الفلسطيني بلينكن

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