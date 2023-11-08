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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: إرهاب الدول أخطر أنواع الإرهاب وأشده توليدا للكراهية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إرهاب الدول هو أخطر أنواع الإرهاب وأشده توليدا للكراهية والدول التي تقوم به أو تدعمه لابد أن تجني مرارة ما تزرع يوما ما، إن يكن بانتقام المقهورين فبعدالة مَنْ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

وزير الأوقاف: إرهاب الدول أخطر أنواع الإرهاب وأشده توليدا للكراهية

وكتب وزير الأوقاف من خلال التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أقول لكل من يرفض غطرسة الاحتلال الإسرائيلي فقط عليك أن تحترم نفسك وسيحترمك العالم كله، مضيفا: إلى أولئك الذين يرفضون غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، أقول يكفيكم احترامًا لذاتكم، واحترام العالم كله لكم.

وشدد الوزير: لا بديل عن وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمننا مع رفضنا القاطع لكل أنواع التمييز السلبي والعنصرية المقيتة بغض النظر ممن تقع أو على من تقع، لا للتمييز العنصري.

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الدورة التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وفي ضوء اهتمامها بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والمهارية والإعلامية لديهم، تستمر فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة وذلك بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة 30 من الأئمة والوعاظ، والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة من خلال التدريب العملي على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم وتمكينهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

علمًا بأن اجتياز هذه الدورة سيكون شرطًا للحصول على تصريح الظهور الإعلامي من القطاع الديني، هذا فيما يتصل بالجانب الدعوي، أما التحدث باسم الوزارة فيكون فقط عبر موقعها الرسمي والمتحدث الرسمي باسمها ومن تفوضه السلطة المختصة من القيادات للحديث في موضوع بعينه عبر تكليف مكتوب من رئيس القطاع الديني بالوزارة.

إرهاب الإرهاب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف تنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة وزارة الأوقاف

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