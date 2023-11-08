عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئولة بمجلس الوزراء: برنامج الطروحات حقق 5 مليارات دولار للدولة المصرية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قالت هبة عبد المنعم، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، إن كتيب الرد على أبرز استفسارات المستثمرين يرد على كافة الاستفسارات في ضوء التواصل الفعال مع المستثمرين، ووزارة المالية كشفت أن هناك عددا من الأسئلة المتكررة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ولذلك وجه رئيس الوزراء بطرح كتيب يجيب عن كل تلك الأسئلة. 

مجلس الوزراء يتحدث عن الطروحات 

وأضافت "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن أبرز الأسئلة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، والذي كان ناجحا بشكل مميز، وكانت الحصيلة 5 مليارات دولار، والتي تستهدف 50% من أهداف الحكومة من الطروحات. 

وتابعت، أن الحكومة تنوي طرح عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك آثارا مترتبة على تنفيذ الطروحات، إذ أن البرنامج ساهم بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 12% في العالم المالي الجديد. 

واستكملت، أن بعض الطروحات تأتي من خلال البورصة المصرية، ما جعل هناك تنشيطا في التداولات خلال الفترة الماضية، وارتفاع رأس المال السوقي بشكل واضح للغاية. 

وأوضحت، أن الكتيب به رد على 17 سؤالا منها كافة الإجراءات التي تم تعديلها لتصليح بيئة الأعمال في مصر، منها الإجراءات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتخفيض عدد المستندات اللازمة بنسبة 62%، فضلا عن إجراءات خاصة بالرخصة الذهبية التي تسهل للمستثمر كل الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروع، وما إلى ذلك. 

مجلس الوزراء الطروحات يوسف الحسيني برنامج التاسعة قناة الأولى ببرنامج الطروحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

يوسف الحسيني: إرادة مصر وضعت ملف حل الدولتين بفلسطين على طاولة المجتمع الغربي

أستاذ قانون: جيش الاحتلال يركز على قصف المستشفيات لإجبار الفلسطينيين على التهجير

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستحاول إعطاء انطباع أنها حققت إنجازات على الأرض بغزة

محلل سياسي فلسطيني: جيش الاحتلال يروج أن الحرب حُسمت في غزة وهذا خاطئ

عوض تاج الدين: 90% من الأدوية يتم تصنيعها داخل مصر

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

أخبار التوك شو| طلب عاجل من أحمد موسى وتحذير للأرصاد.. وتفاصيل حول مخطط إسرائيل الجديد لتهجير الفلسطينيين

ترشيحاتنا

استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي غزة

أفضل موبايل شاومي متوسط للشباب في 2023

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 9-11-2023

لو خريج حقوق أو شرطة..كيفية التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

بالدنمارك.. اقتحام ملعب مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن لمناصرة القضية الفلسطينية.. شاهد

اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

كيف اكتشف الفيزيائي رونتجن الأشعة السينية؟.. تفاصيل مدهشة

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

له فوائد عديدة.. كيف تستخدمين الثوم لبشرتك؟

فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ