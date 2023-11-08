مسئولة بمجلس الوزراء: برنامج الطروحات حقق 5 مليارات دولار للدولة المصرية

قالت هبة عبد المنعم، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، إن كتيب الرد على أبرز استفسارات المستثمرين يرد على كافة الاستفسارات في ضوء التواصل الفعال مع المستثمرين، ووزارة المالية كشفت أن هناك عددا من الأسئلة المتكررة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ولذلك وجه رئيس الوزراء بطرح كتيب يجيب عن كل تلك الأسئلة.

مجلس الوزراء يتحدث عن الطروحات

وأضافت "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن أبرز الأسئلة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، والذي كان ناجحا بشكل مميز، وكانت الحصيلة 5 مليارات دولار، والتي تستهدف 50% من أهداف الحكومة من الطروحات.

وتابعت، أن الحكومة تنوي طرح عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك آثارا مترتبة على تنفيذ الطروحات، إذ أن البرنامج ساهم بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 12% في العالم المالي الجديد.

واستكملت، أن بعض الطروحات تأتي من خلال البورصة المصرية، ما جعل هناك تنشيطا في التداولات خلال الفترة الماضية، وارتفاع رأس المال السوقي بشكل واضح للغاية.

وأوضحت، أن الكتيب به رد على 17 سؤالا منها كافة الإجراءات التي تم تعديلها لتصليح بيئة الأعمال في مصر، منها الإجراءات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتخفيض عدد المستندات اللازمة بنسبة 62%، فضلا عن إجراءات خاصة بالرخصة الذهبية التي تسهل للمستثمر كل الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروع، وما إلى ذلك.