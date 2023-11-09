رئيس الوزراء الأردني يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة امس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ردن رون فان رودن، الذي يزور الأردن حاليا، للتفاوض حول إتمام المراجعة السابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” جاء اللقاء في سياق التفاوض بين الأردن والصندوق، حول برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي لقرب انتهاء البرنامج الحالي.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وفتح فرص وظيفية وتحقيق المتطلبات التمويلية، لافتاً النظر إلى أن البرنامج الجديد - في حال إقراره - سيكون على نفس نهج البرنامج السابق ولن يترتب عليه زيادة على الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، بل سيسعى لتعزيز إيرادات المالية العامة عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي.

مما يذكر أن الأردن أنهى بنجاح ست مراجعات سابقة مع صندوق النقد الدولي، دون تأخير ودون أي زيادة للضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.