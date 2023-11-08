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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دونجا: قدمنا مباراة كبيرة أمام بيراميدز.. وأشكر الجماهير على الدعم والمساندة

صدى البلد

 

أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق الأبيض قدم مباراة قوية أمام بيراميدز وتأهل لنهائي بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

وقال نبيل عماد دونجا في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك ونلعب حتى الدقيقة الأخيرة، وكنا نرغب في التأهل لإسعاد الجماهير وأشكرهم على الدعم والمساندة".

وتابع  قائلاً : "اللقاء كان ممتعاً بالنسبة لنا كلاعبين وكان  من الواضح للجميع بأننا نرغب في تحقيق الفوز ولكن الهدف الأول تسبب فى إرباك اللاعبين، وأهدرنا العديد من الفرص وفى النهاية نجحنا فى  حسم التأهل".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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