الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول 64 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه ما لا يقل عن 64 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دولية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت السلطات الإسرائيلية في بيان، إنه "تم اليوم تفتيش 64 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الدولية ونقلها إلى غزة عبر معبر رفح".

وبحسب البيان، قامت 18 شاحنة بتسليم المواد الغذائية إلى القطاع الفلسطيني، و11 شاحنة أدوية، و25 شاحنة مياه، واثنتان أساسيتان لمراكز الإيواء المؤقتة، بينما جلبت الـ 8 الأخرى شحنات إنسانية متنوعة.

وأمس الأربعاء، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استقبال فرق الجمعية لـ 81 شاحنة من المساعدات الإنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى أهالي قطاع غزة وذلك عبر معبر رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، اليوم، إن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية.

وأضافت الجمعية أن عدد الشاحنات التي تم استلامها بلغ حتى الآن 650 شاحنة، لكن الوقود لم يسمح له بالدخول بعد.