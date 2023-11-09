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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالخلطة السحرية| طريقة عمل القرنبيط المقرمش.. من الشيف هالة فهمي

طريقة عمل القرنبيط
طريقة عمل القرنبيط المقلي

القرنبيط من الاكلات الشتوية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم لذا قدمت الشيف هالة فهمي عبر برنامجها ست الحبايب من خلال قناة "هى" قدمت طريقة عمل القرنبيط المقرمش بمذاق شهي ورائع.


طريقة عمل القرنبيط المقرمش الشيف هالة فهمي

المكونات:
قرنبيطة
قرن فلفل حامي
ماء مغلي
ملح - كمون
كوب لبن

خلطة_القرنبيط:
‏٤بيضات
‏٢كوب دقيق
كوب لبن
‏٢ ثوم مفروم
‏٢م ك نشا
م ك كركم
نص معلقة بيكنج بودر
م ص خل
ملح وفلفل وكمون 
كزبره ناشفة
شطه
شبت وكزبره مفرومين

 

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش الشيف هالة فهمي

احضري إناء مياه مغلية على النار فيها قرن فلفل حامي وملح كمون واللبن واسلقي فيها القرنبيط غلوتين.

اخرجي القرنبيط في المياه المثلجة ثم صفيه ثم اخلطي البيض واللبن والخل مع التوابل 

اخلطي الدقيق والنشا والبيكنج بودر مع بعض وحطيهم علي السوائل وقلبيهم مع بعض 
في الهون دقي الشبت والكزبرة وشويه ثوم مفروم وضيفي علي الخلطة 
احضري القرنبيط في الخلطة ثم التحمير في زيت غزير ساخن 
ويمكن سلق البطاطس ثم  تبرد وقطعيها حلقات ثم  ضعيها في الخلطة حتى تصبح باللون الذهبي.

قرنبيط مقرمش ألياف فيتامينات أكلة القرنبيط لشيف هالة فهمي طريقة عمل القرنبيط المقرمش

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