بعد رحيل أوسوريو|سر ظهور عبد الله جمعة المفاجئ أمام بيراميدز

علق الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، علي سر فوز الزمالك علي بيراميدز، قائلا:" سر الفوز العدل هنعدل هنفوز ده وعد ربنا".

وكشف السيد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد حسام ميدو، بقناة المحور، سر ظهور عبد الله جمعة أمام بيراميدز لأول مرة بعد فترة غياب كبيرة، قائلا: " بقاله فترة مركز بقاله شهر مركز واحنا اللي هيتمرن كويس هنديه فرصة وهو أهمل الفترة الماضية".

وأكمل:" ناصر منسي النهاردة قاتل خلال المباراة وقدم مستوي هايل وده العدل كل اللي هيتمرن كويس هيحجز مكان في التشكيلة".



وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقلن في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.