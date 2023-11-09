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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ خالد المعولي لانتخابه رئيساً لمجلس الشورى العماني

رئيس مجلس الشوري
رئيس مجلس الشوري العُماني خالد بن هلال المعولي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خالد بن هلال المعولي لانتخابه رئيسًا لمجلس الشورى بسلطنة عمان للفترة العاشرة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته لرئيس مجلس الشورى العماني بالتوفيق والسداد في مهامه بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب العماني في التقدم والازدهار، وبما يتزامن مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي تشهدها السلطنة وفق خطط وبرامج التنمية الشاملة.

وأكد مواصلة العمل على تعزيز علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشورى العماني كون سلطنة عمان عضوا فاعلا في منظومة العمل العربي المشترك وبما يرسخ العلاقات العربية العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود التي بذلتها سلطنة عمان وأجهزتها المشرفة على العملية الانتخابية حتى جرت الانتخابات في أجواء اتسمت بالنزاهة والحيادية.

وثمن في الوقت ذاته وعي المواطن العماني الذي حرص على المشاركة في هذه الانتخابات بفاعلية حرصا منه على مستقبل أفضل وبناء دولته.

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