محافظ أسيوط يطمئن على الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى التوظيف 12 نوفمبر

خلال لقائه بوكيل وزارة العمل..

اطمأن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على سير العمل والإجراءات الجاري تنفيذها لتنظيم الملتقى التوظيفي المقرر يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً، برعاية وحضور الوزير حسن شحاتة، وزير العمل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط، بـ علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد "سعد"، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه الفعاليات والملتقيات التوظيفية والتي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات والشركات الخاص تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة الطرق الممكنة.

وناقش اللقاء ما تم إنجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية بقطاعات مديرية العمل وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات والعمل على تفعيل المزيد من الخدمات وتطويرها بالإضافة إلى ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة خاصة الإعداد والتجهيز الخاصة بالملتقى التوظيفي الجاري تنفيذه الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري.



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة النشر والاعلان عن الملتقى وموعده ومكانه في مناطق وأماكن مختلفة على مستوى المحافظة لتعريف ودعوة الشباب للمشاركة والتقديم في الملتقى التوظيفي لافتاً إلى العمل على تنظيم المزيد من الملتقيات التوظيفية والفعاليات التي تقدم الخدمات المختلفة لمختلف فئات المجتمع الأسيوطي.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لاحتياجاتها.