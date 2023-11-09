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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصدر بـ بيراميدز: التجديد لـ محمد حمدي أهم لدينا من ضم أحمد فتوح

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف نادي بيراميدز من ضم لاعب الزمالك، أحمد فتوح.

وقال نقلاً عن مصدر داخل بيراميدز: “التجديد لـ محمد حمدي أهم لدينا من ضم أحمد فتوح”.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

 

 

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقان في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

أحمد فتوح أحمد حسن الزمالك منتخب مصر السابق نادي بيراميدز نهائي كأس مصر

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