إغلاق المدارس.. فيضانات غير مسبوقة تهدد حياة العشرات في فرنسا

يشهد العالم موجة كارثية من التغيرات المناخية التي تسببت في ظواهر طبيعية غير مسبوقة منها الحرائق والزلازل والفيضانات كانت آخرها ما شهدته فرنسا من فيضانات واسعة.

وغمرت الفيضانات أجزاء واسعة من فرنسا، وأعدادا كبيرة من الفرنسيين، فبعد هطول أمطار غزيرة، تعرض 192 ألف شخص بالقرب من أنهار "هيم" و"آ" و"ليان" و"كانشي" لخطر الفيضانات، حسبما ذكرت مقاطعة با دو كاليه الفرنسية.

ونظرا لمخاطر الفيضانات، ستظل 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة يومي الخميس والجمعة.

وفي أعقاب بدء الفيضانات، يوم الإثنين الماضي، تم استدعاء فرق الإطفاء في 860 مهمة.. وانقطعت إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص وحصلوا على المياه المعبأة في زجاجات، وغمرت المياه نحو 60 منزلًا.



من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس"، إن الأمطار المستمرة تسببت أيضًا بفيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها.

وطوال الأيام الـ 20 الماضية، سقطت ثلاثة أضعاف كمية الأمطار المعتادة.. وفي بعض الأماكن، هطلت أمطار في ستة أيام تعادل كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر نوفمبر بأكمله.