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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخسر أمام برشلونة في كأس العالم لكرة اليد ويلعب على المركز الخامس

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالناي الأهلي من نظيره برشلونة الإسباني، في ثاني مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقام في الشعودية خلال الفترة الحالية.

وحسم برشلونة اللقاء أمام النادي الأهلي بنتيجة 26-37، وكان انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-16 لصالح الفريق الإسباني.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن بعد خسارة اليوم.

ويقع فريق رجال يد الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على النور السعودي بنتيجة 38-20.

يترأس بعثة الأهلي محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، ويرافق البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023"

عبد الرحمن حُميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني فوكس - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - أحمد هشام سيسا - عبد العزيز إيهاب زيزو - محمود عبد العزيز جدو - راضي محمد راضي - عبد الرحمن فيصل.

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