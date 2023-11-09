مصر الجديدة للإسكان تكشف استخدام عائد بيع أرض هليوبارك.. تفاصيل

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، موافقتها على مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض هليوبارك.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن المقترحات التي أقرها مجلس إداراتها تضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس.

وتابعت: سيتم استخدام جزء من العائد في سداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك.

وعلى جانب آخر ، وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على العرض المقدم من شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكاملة الخدمات بمساحة 77.19 فدان في مدينة نيو هليوبليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحادي عشر، ولكن مقابل نسبة في الإيرادات أعلى النسبة التي يتضمنها العرض.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وقعت العقد النهائي ببيع أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه.

وتسدد قيمة الأرض على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.