كيف تعمل الفرامل الهوائية بالشاحنات الكبيرة| تفاصيل

تعطي الفرامل الهوائية القوة الأزمة للشاحنات الكبيرة للضغط علي بطانات الفرامل من اجل تقليل قوة السيارة وسرعتها تمهيدا لإيقافها علي الطرق السريعة أو داخل المدن ، وتظهر الفرامل الهوائية بالسيارات الكبيرة في عدة أشكال منها مكابح أسطوانية، و مكابح قرصية، ويمكن دمج الاثنين معاً.

كيف تعمل الفرامل الهوائية بـ الشاحنات الكبيرة

- كيفية عمل الفرامل الهوائية :

يتم عمل الفرامل الهوائية بالسيارات الكبيرة عن طريق سحب الهواء من محرك السيارة ليضغط بواسطة ضاغط الهواء ، ومن ثم يتم ضخه في خزانات خاصة بالهواء لتحتفظ به لحين استخدامه وقت الازم .

كيف تعمل الفرامل الهوائية بـ الشاحنات الكبيرة

يتم تشغل الفرامل الهوائية عندما يقوم سائق الشاحنات الكبيرة بالضغط علي الفرامل لتقليل سرعة السيارة ، ومن ثم يتم الضغط علي الصمامات لتطلق الكمية المطلوبة من الهواء بداخل أنابيب ومن ثم الي حجرات الفرامل وبعدها إلى المكابس التي تضغط الهواء باتجاه أسطوانة الفرامل لتقليل السرعة .

- ما الفرق بين الفرامل الهوائية والفرامل الهيدروليكية :

كيف تعمل الفرامل الهوائية بـ الشاحنات الكبيرة

تستخدم الشاحنات الهواء المضغوط في الفرامل، بينما تعتمد السيارات على الفرامل الهيدروليكية التي تستخدم زيت البريك لتخفيف السرعة أو التوقف .

- مميزات الفرامل الهوائية بالشاحنات :

كيف تعمل الفرامل الهوائية بـ الشاحنات الكبيرة

تعطي الفرامل الهوائية الشاحنات قوة كبيرة من اجل تقليل سرعتها، بالإضافة الي أن الفرامل الهوائية تساعد على توفير تحكم أفضل وتقليل المسافة التي تحتاجها الشاحنات للوقوف.