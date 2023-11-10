كيف تعمل الفرامل الهوائية بالشاحنات الكبيرة| تفاصيل

تعطي الفرامل الهوائية القوة الأزمة للشاحنات الكبيرة للضغط علي بطانات الفرامل من اجل تقليل قوة السيارة وسرعتها تمهيدا لإيقافها علي الطرق السريعة أو داخل المدن ، وتظهر الفرامل الهوائية بالسيارات الكبيرة في عدة أشكال منها مكابح أسطوانية، و مكابح قرصية، ويمكن دمج الاثنين معاً.
- كيفية عمل الفرامل الهوائية :
يتم عمل الفرامل الهوائية بالسيارات الكبيرة عن طريق سحب الهواء من محرك السيارة ليضغط بواسطة ضاغط الهواء ، ومن ثم يتم ضخه في خزانات خاصة بالهواء لتحتفظ به لحين استخدامه وقت الازم .
يتم تشغل الفرامل الهوائية عندما يقوم سائق الشاحنات الكبيرة بالضغط علي الفرامل لتقليل سرعة السيارة ، ومن ثم يتم الضغط علي الصمامات لتطلق الكمية المطلوبة من الهواء بداخل أنابيب ومن ثم الي حجرات الفرامل وبعدها إلى المكابس التي تضغط الهواء باتجاه أسطوانة الفرامل لتقليل السرعة .
- ما الفرق بين الفرامل الهوائية والفرامل الهيدروليكية :
تستخدم الشاحنات الهواء المضغوط في الفرامل، بينما تعتمد السيارات على الفرامل الهيدروليكية التي تستخدم زيت البريك لتخفيف السرعة أو التوقف .
- مميزات الفرامل الهوائية بالشاحنات :
تعطي الفرامل الهوائية الشاحنات قوة كبيرة من اجل تقليل سرعتها، بالإضافة الي أن الفرامل الهوائية تساعد على توفير تحكم أفضل وتقليل المسافة التي تحتاجها الشاحنات للوقوف.