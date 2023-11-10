احذر.. بطاطس تحتوي على بكتيريا تنتشر بالأسواق

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد للبيطري لي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن البطاطس

ونشرت سماح صورة لبطاطس بها علامات بنية

وقالت نوح اوعي تاكلها دا العفن البني في البطاطس Potato Brown rot

المسبب له نوع من البكتيريا Pseudomonas solanacearum

يسبب العفن البني علي الدرنات ..تتكون مواد لزجه بمرور الوقت تسبب تكاثر بكتيري ضار ..قد يسبب نزلات معوية حادة ..قد تصل لتسمم غذائي

في بعض الصناعات الرديئة يتم عمل شيبسي مجهول الهوية وبيظهر العفن علي شكل حلقات شبه محروقه وطبعا مع استخدام النكهات والألوان تختفي نوعا ما

الرجاء اختيار المنتجات الموثوقة والمصنعة جيدا أو عمل شيبسي في المنزل من بطاطس سليمة

الافضل تجنب أي لون او اي حاجة غريبة في أي منتج غذائي

