ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

يعشق الكثير الذرة الصفراء لمذاقها الممتاز وقد اكدت العديد من الدراسات الطبية علي فوائد الذرة الصفراء

وقال الدكتور عمار غصه اخصائي الباطنة ان الذرة الصفراء لها خصائص طبية عديدة

معززة لصحة الجهاز الهضمي .

محافظة على سلامة الاعصاب .

محافظة على توازن السوائل في الجسم .

منظمة لعملية التمثيل الغذائي .

مدرة للبول .

واقية من الاصابة بالامساك والبواسير .

واقية من فقر الدم .

محافظة على صحة العين والنظر .

واقية من الاصابة بسرطان المستقيم والقولون .

واقية من تشوهات الانبوب العصبي عند الاجنة .

معززة لصحة القلب والشرايين .

مقللة من ولادة الاطفال بوزن منخفض .

واقية من الاصابة بسرطان الرئة وسرطان الفم .

مخفضة لنسبة الكوليسترول الضار في الدم .

ملينة للبراز .

مانعة من انسداد الاوعية الدموية .

منعمة وملطفة للجلد والبشرة .

مضادة للالتهابات .

مخفضة لضغط الدم المرتفع .

مقوية للعظام والاسنان .

واقية من الاصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية والجلطات القلبية .

الامراض التي تعالجها الذرة الصفراء :

السمنة وزيادة الوزن .

حصوات المثانة .

آلام الورماتيزم .

النقرس .

التهاب المفاصل .

التهاب البروستاتا والمثانة .

القيء والغثيان .

امراض القلب والشرايين .

فقر الدم .

التهاب الكلى .

الامساك .

التهاب المسالك البولية .

البواسير .

السعال .

ضغط الدم المرتفع .

التبول اللارادي لدى الاطفال .