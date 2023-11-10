لا مكان آمن في غزة الآن.. نداء عاجل من الأمم المتحدة إلى إسرائيل

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة الآن.

كما شدد مفوض الأمم المتحدة على ضرورة وقف الاستهداف الإسرائيلي للمستشفيات في غزة.

وحث تورك علو ضرور التحقيق بالقصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن 4800 طفل تم قتلهم في قطاع غزة.

وأضاف أنه على إسرائيل حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وفي وقت سابق، أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هجوم حماس في السابع من أكتوبر ، مضيفا أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".



وأوضح أن الوضع الحالي في قطاع غزة والمنطقة هو "الأكثر خطورة منذ عقود"، مشيرا إلى أن "أفعال أي طرف لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته القانونية في الصراع".



وكشف أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة "محدودة للغاية"، مؤكدا أنه على إسرائيل التزامات في ضمان وصول الحد الأقصى من هذه المساعدات باعتبارها "قوة احتلال".