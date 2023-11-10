مخدرات وسلاح.. الداخلية تشن حملات مكبرة بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,650 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات - خزينة) بحوزة 5 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية و تنفيذ (843) حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين ، الشابو"- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- بندقية آلية) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.