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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل ينهي حياه طالب في مشاجرة بدمياط

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم) "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفـى عقب وصوله.

وبسؤال شاهد الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتوفـى، و(عاطل "له معلومات جنائية" ، وآخران - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لخلافات سابقة بينهم قام على إثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والد المتوفـى أيد ذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة (مطواة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المجني عليه خلافات سابقة مشادة كلامية معلومات جنائية وزارة الداخلية

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