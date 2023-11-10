عامل ينهي حياه طالب في مشاجرة بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم) "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفـى عقب وصوله.

وبسؤال شاهد الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) أفاد بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتوفـى، و(عاطل "له معلومات جنائية" ، وآخران - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لخلافات سابقة بينهم قام على إثرها الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والد المتوفـى أيد ذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة (مطواة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.