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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤتمر النقد السينمائي .. محاضرات وعروض فنية

صدى البلد

تتواصل فعاليات النسخة الأولى من "مؤتمر النقد السينمائي"، الذي تنظمه "هيئة الأفلام" بشراكة إعلامية مع موقع "سوليوود" تحت شعار "ما وراء الإطار" في قصر الثقافة بمدينة الرياض.

وتخللت فعاليات اليوم الثاني لأعمال المؤتمر عددًا من ورش العمل والندوات والجلسات النقاشية والمحاضرات عن السينما والنقد السينمائي، بمشاركة مجموعة من النقاد والسينمائيين وصناع الأفلام محليًا وعربيًا وعالميًا.

وافتتحت الكاتبة المصرية جيهان الطاهري الفعاليات بورشة عمل حملت عنوان "المعضلات الأخلاقية في الفيلم الوثائقي"، تناولت فيها الاعتبارات الأخلاقية التي تقع على عاتق صناع الأفلام عند سعيهم إلى تصوير الحقيقة بكل دقة وإنصاف، بجانب نقاش موسع حول دور نقاد السينما في عملية قول الحقيقة، وما هي أدواتهم التي تمكنهم من تقدير مستوى المسؤولية أو التلاعب الذي استخدمه المخرجون لتمثيل أبطالهم خلال إعداد الأعمال الفنية.

من جانبه تناول أستاذ دراسات الشرق الأوسط بكلية دارتموث، طارق العريس، في محاضرة عنوانها "من النظرة الأولى: تاريخ الرؤية العربية الإسلامية"، كيفية حدوث التطورات البصرية من خلال الكاميرا والسينما في العصر الحديث، خاصة بعدما أصبح البصر أداة للقوة والمعرفة تقدر على التقاط الواقع وتمثيل التاريخ البشري. في حين ألقى مبرمج الأفلام "ربيع الخوري"، في ورشة عمل تحت عنوان "كيف يُنتج بودكاست الأفلام؟"، نظرة فاحصة على عملية إنتاج بودكاست الفيلم باستخدام مواضيع سينمائية محددة، بدءًا من اختيار المواضيع والضيوف والإعداد، ومرورًا بالتسجيل والتسليم النهائي.

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كما شهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر انعقاد حلقة نقاشية وحوارية عنوانها "من الصور المتحركة إلى السينما الغامرة"، أدارتها المخرجة والباحثة السينمائية "مريم العجراوي". تناول فيها المشاركون علاقة الفن الغامر بالسينما، من خلال عرض وتحليل نماذج أفلام تفاعلية ومنها "المصادم"، الصادر عام 2019، وهو من تأليف وإخراج "مي عبدالله" و"إيمي روز"، و"دريم إي سكيب"؛ إضافة إلى جلسة نقدية وتحليلية أخرى حول فيلم "Barbie" شهدت نقاشًا موسعًا وتحليلاً نقديًا حول الفيلم، بمشاركة الناقد السينمائي لوكاس مانكوفسكي، والإعلامية والكاتبة سيوبهان سينوت.

وفي محاضرة تفاعلية بعنوان "النقد بين المهنة والمعرفة"، أوضح أستاذ إستطيقيا السينما بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، "حمادي كيروم"، كيف يتحول المتابع أو المشاهد العادي إلى ناقد، والتأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، التي هدمت سلطة المؤسسات النقدية التي احتكرت "السماح بالكلام" لناقد دون غيره.

وعن ثقافة الإفراط في السينما أقيمت 3 عروض تقديمية حولها، بمشاركة عدد من النقاد والأكاديميين، أوضحوا كيفية ممارسة السينما دورها المجتمعي عبر المبالغة والمغالاة بحيث لا تكون بمثابة وسيلة ترفيه فحسب، بل تعكس ديناميكيات مجتمعية أوسع أيضًا، وأهداف أخرى قد تكون أيديولوجية أو سياسية.

واختتمت الفعاليات بعرض فيلمي "طريق الوادي" و"الميكرفون"، حيث تلا العروض نقاشات حول الفيلم المصري "الميكرفون" وتجربة المخرج بشكل عام في السينما، بجانب مناقشة المسارات الجديدة للسينما المصرية والعربية.

الجلسات النقاشية التاريخ البشري الصور المتحركة الكاتبة الفيلم الوثائقي

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