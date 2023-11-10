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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شريف شاكر.. تفاصيل إصابته ومعاناته مع السرطان

صدى البلد

توفى الفنان شريف شاكر بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكان قد كشف الفنان شريف شاكر تفاصيل عن إصابته بالسرطان خلال عمله خارج مصر لفترة طويلة، والصدمة التي تعرض لها لدى معرفته بإصابته بالمرض، وكيف قرر المواجهة والعودة أقوى من السابق.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّه كان صائمًا خلال وقفة عيد الفطر عندما علم بإصابته بالسرطان، لافتا إلى أنه بعد الإفطار قرر التوجه إلى الاستديو لتسجيل إحدى الأغنيات.

وتابع شريف شاكر أنّ  الأغنية كانت مؤثرة في حياته لأنها تعبر عن التحدي والإصرار على مواجهة الصعاب بقلب شجاع، مشيرا إلى أنه بعد ذلك أصبح أقوى من السابق في مواجهة السرطان.

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يذكر ان  علي الألفي نشر صورة تجمعة بالفنان الراحل معلقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل"

ونعاه الفنان رامي جمال عبر ستوري حسابه بإنستجرام قائلا: «انتقل إلى رحمة ربنا شريف شاكر المقاتل الراضي المحتسب أسألكم الدعاء».

الإعلامية نهاد سمير الرحمن الرحيم الفنان شريف الفنان رامي جمال الفنان شريف شاكر

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