مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بأمر السويسري مارسيل كولر المدير الفني.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي يفكر جديا لضم احمد فتوح نجم نادي الزمالك والمنتخب القومي ومحمد حمدي لاعب نادي بيراميدز والمنتخب القومي ،الاثنين معا محمد حمدي يمكن توقيعة للاهلي في يناير القادم لان عقدة ينتهي بنهاية هذا الموسم مع نادي بيراميدز.



وتابع "احمد فتوح عقدة ينتهي مع الزمالك في نهاية هذا الموسم ولكنة لايستطيع التوقيع للاهلي في يناير لانة سيظل في فترة الحماية لنهاية عقدة في يوليو القادم او نهاية هذا الموسم ايهما ياتي متأخرا".