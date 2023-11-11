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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالشرقية

المتهمين
المتهمين

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أسفرت تلك الجهود عن ضبط (تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.


 

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