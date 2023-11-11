سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالشرقية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أسفرت تلك الجهود عن ضبط (تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



