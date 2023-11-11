اليوم.. بدء إجراء قرعة حج وزارة الداخلية بالقاهرة والجيزة

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من اليوم السبت 11/11/2023 وحتى يوم الخميس 16/11/2023.
على النحو التالى:
السبت الموافق 11/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح”.
الأحد الموافق 12/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية”.
الاثنين الموافق 13/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان”.
الثلاثاء الموافق 14/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم”.
الأربعاء الموافق 15/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر”.
الخميس الموافق 16/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “سوهاج – قنا – شمال سيناء”.