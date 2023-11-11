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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. بدء إجراء قرعة حج وزارة الداخلية بالقاهرة والجيزة

الحج
الحج

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من اليوم السبت 11/11/2023 وحتى يوم الخميس 16/11/2023.

على النحو التالى:

السبت الموافق 11/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح”.

الأحد الموافق 12/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية”.

الاثنين الموافق 13/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان”.

الثلاثاء الموافق 14/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم”.

الأربعاء الموافق 15/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر”.

الخميس الموافق 16/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن “سوهاج – قنا – شمال سيناء”.

الجيزة القرعة العلنية موسم الحج وزارة الداخلية قرعة الحج

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