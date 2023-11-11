تسليم اللوحات أو التجديد.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع

أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

فترة السماح لتجديد رخصة السيارة



حدد قانون المرور الجديد فترة سماح تقدر 30 يومًا يلتزم بها المواطن لتجديد رخصة السيارة 2023، وأكد القانون أن بعد انتهاء مدة الرخصة تكون الرخصة سارية لمدة شهر لتسهيل تجديدها، وفي حال تأخر مالك السيارة عن تجديد رخصة السيارة بفترة السماح تُطبق عليه عقوبة الغرامة المالية والتي تُقدر بقيمة ثلث مبلغ الضريبة المحددة الخاصة بالسيارة المنتهي ترخيصها.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية 2023



1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

3- دفع قمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة عن وقوع حوادث السيارة.

4- شراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص.

5- سداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.

6- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة كشرط قبل الترخيص للحفاظ على سلامة المواطنين.

7- شراء مثلث عاكس للضوء وكذلك حقيبة إسعافات أولية، وأيضا طفاية الحريق للسيارة.