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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الحسنة يناقش موضوعات تهم المواطنين في القرى

الاجتماع التنفيذي
الاجتماع التنفيذي لسكرتيرى القرى بالحسنة

عقد مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،الاجتماع التنفيذي لسكرتيرى ورؤساء القرى برئاسة محمد المغربي سكرتير المجلس نيابة عن المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.. حيث  تضمن الاجتماع  مناقشة  عدة موضوعات ، عرض ومناقشة جميع المشاكل والموضوعات وكان على رأسها الكهرباء ومياه الشرب، والعملية التعليمية بالمدارس ومنظومة النظافة وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن

ووجه سكرتير عام المركز والمدينة بضرورة المتابعة لكافة الموضوعات التى تم عرضها من قبل المواطنين على رئيس المركز والمدينة و رصدها من قبل سكرتير القرية والانتهاء منها لصالح المواطن .

 

 

 وطالب بتنظيم حملات للمرور على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار والتأكد من بيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول الجميع ومحاربة احتكار السلع الغذائية المهمة بالنسبة للمواطن وعمل تقارير بما تم فى هذا الشأن وعرضها على السيد رئيس المدينة ٠

 

ووجه سكرتير عام المركز والمدينة ، إلى ضرورة ضبط منظومة العمل داخل الإدارات والتواصل المستمر بين الادارات الداخلية والخارجية لضمان الدقه فى العرض بما يضمن مصلحة العمل ويؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين.

 

 متحصلات الآبار:

وأكد على ضرورة تحصيل كافة المتأخرات من إيرادات الإسكان وأيضا متحصلات الآبار من المنتفعين، وتسديدها بصفة منتظمة وذالك حفاظاً على المال العام .

وجه سكرتير عام الحسنة إلى ضرورة تفعيل الحجز الإدارى بالقرى لتحصيل كافة المتأخرات لضمان الحفاظ على المال العام والحفاظ على أملاك الدولة .

وأعطى   سكرتير عام المركز والمدينة تعليمات مشددة لجميع سكرتيرى القرى بضرورة التصدى بكل حسم للبناء المخالف ،  والتعدى على أملاك الدولة ، وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية و الإزاله الفوريه.

و شدد سكرتير عام الحسنة ، على ضرورة المرور على المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بالقرى وإرسال تقارير بذلك يومياً لتأكد من مدى الانضباط للمدرسين والقائمين على العملية التعليمية.

 

وأشار إلى ضرورة التواصل بصفة مستمرة مع رؤساء القرى ومتابعة مشتركة لكل مايتعلق بالمواطنين وأيضاً لمراجعة كافة التوصيات الخاصة بالعمل لضمان أداء أفضل.

وأكد على  ضرورة التواجد المستمر لسكرتيرى القرى مع المواطنين لحصر جميع المشاكل الفعلية،والتعرف على  إحتياجات المواطنين بالقرى والتأكد من تقديم جميع الخدمات لكل مواطن فى كافة القطاعات 
 

و وجه سكرتير عام الحسنة إلى ضرورة تفعيل منظومة النظافة بالقرى وتكثيف الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الأمراض وذلك حسب الجدول المعد من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة لتطوير وتفعيل هذا القطاع الحيوي 
 

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