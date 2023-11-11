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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات ومواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الزراعة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكل الطرق الممكنة مع التوسع في زراعة محاصيل جديدة تسهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

ولفت إلى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز وقرى ونجوع المحافظة دون تقاعس أو تهاون لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مشيراً إلى ضرورة تكثيف عقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومسئولي حماية الأراضي وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وناقش اللقاء جهود وأنشطة مديرية الزراعة في القطاعات المختلفة خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة وخاصة في قطاع حماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة فضلاً عن ضرورة تكثيف توعية الفلاحين والمزراعين للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

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وأكد محافظ أسيوط على تقديم لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة مهمة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجيال القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.

ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها ) لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس

وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

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