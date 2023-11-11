إصابة عنصر اجرامى وضبط آخر في مواجهة مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء ( إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "مخدرات وسلاح" ) بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج).. وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - 25 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - 2000 قرص مخدر - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلكإستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة لاسيما حائزى ومتٌجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين .