الأمن يداهم العيادة.. القبض على طبيب إمبابة المزيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإنتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف العيادة المُشار إليها وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية ، وموظف إستقبال بالعيادة المُشار إليها ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بإنتحال صفة طبيب وإدارة العيادة المُشار إليها ، وضُبط بداخل مقر العيادة (بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية) وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى) وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.