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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 عصابات تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالمحافظات

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر (أقسام شرطة "أول وثان وثالث العاشر، أول الزقازيق" بالشرقية - "أول شبرا الخيمة- مركز شرطة قليوب" بالقليوبية)..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن بورسعيد تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (المناخ، الضواحى، العرب).. كما تم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية وكذا العثور على دراجتين بمعرفة مالكيها.

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى حال توقفها أمام إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة كرداسة بأسلوب "كسر الزجاج الخلفى".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة.. كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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