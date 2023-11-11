أطلق عليهم النار .. مصرع مزارع وإصابة شقيقة فى خلافات على قطعة أرض بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع "توفى إثر إصابته بطلق نارى" ، وشقيقه "مصاب بطلق نارى" ، مقيمان بدائرة المركز) .

بالإنتقال وسؤال المصاب إتهم (مزارع) بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته ووفاة شقيقه لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.