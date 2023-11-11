ضبط عامل بمحطة وقود اتفق مع آخرين لسرقة الإيراد بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مدير محطة وقود بدائرة القسم) بتضرره من (عامل بذات المحطة ) لتكليفه بإيداع مبلغ مالى "حصيلة إيراد المحطة المشار إليها" بأحد البنوك ، وعدم إلتزامه بذلك بزعم قيام مجهولان يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي حال سيره على مقربة من المحطة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (المشكو في حقه ، و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإتفاق فيما بينهم وإختلاق الواقعة عن طريق إستقلال سيارة "مستأجرة" وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو فى حقه من إدعائه بتعرضه لواقعة سرقة ، وأضافوا بإقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم .

كما أرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، والسيارة المستخدمة في الواقعة) ، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.