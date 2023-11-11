حسن نصر الله: الموقف العام في لبنان متضامن مع غزة

قال الأمين العام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ، اليوم السبت، أن هناك موقف عام في لبنان متضامن مع غزة ومؤيّد أو متفهم لعمليات المقاومة باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة".

ولفت نصر الله إلى الموقف العام في لبنان هو موقف مساند ويجعل جبهة الجنوب جبهة فاعلة ومؤثّرة

وقال نصر الله أن السياسة في المعركة الحالية هي الميدان الذي يفعل ويتكلم ثم تعبر عن التطورات، واصفاً أياها بأنها معركة الصمود والصبر وتراكم الانجازات والوقت الذي تحتاجه المقاومة والشعوب ويلحق الهزيمة بالعدو.

وأضاف نصر الله أن التضحيات المتراكمة هي التي تؤدي إلى قبول العدو بالهزيمة والاعتراف بها وممارسة فعل الهزيمة، مضيفاً أن الاحتلال بات متخبّطاً وهذا التخبّط ينعكس من خلال التصريحات المتضاربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح نصر الله أن الوقت ليس لمصلحة الاحتلال وهناك فشل ميداني في إخضاع غزة وتحول في الرأي العالمي ولديه خشية من توسع الجبهات.

وأكد نصر الله أن كل العوامل ومن بينها أيضاً ملف الأسرى ستضغط على الاحتلال ويجب الاستمرار في ذلك والأعظم تحمّلاً هم شعب غزة، مؤكداً وجوب فشل الاحتلال في تحقيق كل أهدافه رغم المجازر التي يرتكبها.

ووعد نصر الله كل شهدائهم بالمضي في هذا الطريق لحفظ أهدافهم ومراكمة إنجازاتهم للوصول إلى النصر الآتي.