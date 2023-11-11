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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد قرار الحكومة بشأن طالب الابتدائية..خبراء تعليم: مساعدة النوابغ استثمار في مستقبلهم ومجتمعهم

صورة أرشفية
صورة أرشفية

وافق مجلس الوزراء على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

 

تعتبر مساعدة النوابغ والمتفوقين دراسيا وعلميا أمرًا حيويًا لتطوير المجتمع والاستثمار في المستقبل فهؤلاء الطلاب الموهوبين يتمتعون بقدرات فائقة وقدرات استثنائية في مجالات محددة، ويمكنهم أن يصبحوا العقول الرائدة في مجالاتهم وأن يحدثوا تغييرًا إيجابيًا في العالم.

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قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ،  إن دعم هؤلاء الطلاب النوابغ يتطلب توفير بيئة تعليمية مناسبة وتحفيزية تلبي احتياجاتهم الخاصة ،و يمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على النقاط القوية للطلاب وتوفير فرص للتحدي والتطوير المستمر. فيما يلي بعض الجوانب المهمة لدعم النوابغ والمتفوقين:

1. تعريف النوابغ: يجب أن يتم التعرف على النوابغ وتحديد مجالات اهتمامهم ومواهبهم المميزة. 

2. برامج التعليم المخصصة: يجب توفير برامج خاصة تلبي احتياجات النوابغ وتعزز تطوير مهاراتهم ومواهبهم

3. التحديات والمسابقات: يمكن أن تكون المسابقات والتحديات المختلفة مصدرًا هامًا لتحفيز وتطوير النوابغ ،ويمكن للمشاركة في هذه المسابقات أن تسمح للطلاب بتطوير مهاراتهم وتوسيع معرفتهم في مجالات محددة، وتوفير فرص للتعلم المتقدم والتفاعل مع زملائهم الموهوبين.

4. دعم نفسي واجتماعي: يجب توفير دعم نفسي واجتماعي للنوابغ، حيث يمكن أن يواجهوا تحديات فريدة تتعلق بقدراتهم وتفوقهم ،ويمكن توفير هذا الدعم من خلال المستشارين التربويين، والمرشدين النفسيين، والبرامج الخاصة للتواصل والتفعلمي مع النوابغ المماثلين لهم.

5. التعاون مع الأسرة: يجب أن يكون هناك تعاون وتواصل فعّال بين المدارس وأولياء الأمور لدعم النوابغ. يمكن للأسرة أن تقدم المعلومات اللازمة عن احتياجات واهتمامات الطلاب وتشارك في وضع خطط تعليمية وتطوير برامج خاصة بالطلاب الموهوبين.

6. التحفيز والتشجيع: يجب توفير بيئة تحفيزية تشجع النوابغ على الاستمرار في تطوير قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. يمكن ذلك من خلال توفير تحديات ملائمة وتكريم الإنجازات وتقديم المكافآت والتشجيع المستمر.

بالاعتماد على هذه الجوانب، يمكن تعزيز دعم النوابغ والمتفوقين دراسيا وعلميا. يجب على المدارس والجهات المعنية بالتعليم أن تكتشف  هؤلاء الطلاب وتوفر الإمكانات والموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم و يجب أن يكون هدفنا جميعًا الاستثمار في هؤلاء الطلاب المبدعين وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، حيث يمكنهم أن يكونوا القادة والمبتكرين في المستقبل.

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